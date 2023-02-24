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Доллар немного подорожал: актуальные курсы валют в Украине на 24 февраля

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Украина, Пятница 24 февраля 2023 11:31
Доллар немного подорожал: актуальные курсы валют в Украине на 24 февраля Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 24 февраля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 39,90 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 42,10 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,30 грн (39,25 - 23 февраля)
  • продажа - 39,90 грн (39,85 - 23 февраля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 41,20 грн (41,30 - 23 февраля),
  • продажа - 42,10 грн (42,20 - 23 февраля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,80 грн (8,80 - 23 февраля),
  • продажа - 9,05 грн (9,05 - 23 февраля) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 24 февраля составляет 38,8231 гривен за евро (-0,1097 грн).

Доллар немного подорожал: актуальные курсы валют в Украине на 24 февраля

Напомним, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны России влияли на курс гривны по отношению к доллару только в октябре. Затем курс оставался стабильным.

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