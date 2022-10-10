Долар трохи подорожчав: актуальні курси валют в Україні на 10 жовтня

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 жовтня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 20 копійок до 41,30 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 40,20 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 40,25 грн (40,05 – 7 жовтня)

продаж – 41,20 грн (41,10 – 7 жовтня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 38,75 грн (38,90 – 7 жовтня),

продаж – 40,20 грн (40,15 – 7 жовтня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,05 грн (8,05 – 7 жовтня),

продаж – 8,50 грн (8,50 – 7 жовтня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 10 жовтня складає 35,797 грн. за євро (-0,2798 грн.).