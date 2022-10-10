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Доллар немного подорожал: актуальные курсы валют в Украине на 10 октября

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Украина, Понедельник 10 октября 2022 12:48
Доллар немного подорожал: актуальные курсы валют в Украине на 10 октября Фото: курс доллара вырос на 20 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 октября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 20 копеек до 41,30 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 40,20 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 40,25 грн (40,05 - 7 октября)
  • продажа - 41,20 грн (41,10 - 7 октября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 38,75 грн (38,90 - 7 октября),
  • продажа - 40,20 грн (40,15 - 7 октября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,05 грн (8,05 - 7 октября),
  • продажа - 8,50 грн (8,50 - 7 октября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 10 октября составляет 35,797 гривен за евро (-0,2798 грн).

Доллар немного подорожал: актуальные курсы валют в Украине на 10 октября

В НБУ не планируют менять фиксированный курс в ближайшее время. Новоназначенный глава Национального банка Украины Андрей Пышный считает фиксированный курс на уровне 36,6 гривен за доллар адекватным ситуации.

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