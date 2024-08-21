Долар трохи подешевшав, але євро знову оновив максимум

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання три дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 22 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2975 грн за 1 долар (-0,0484 грн).

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Курс євро становитиме 45,8195 гривень за 1 євро (+0,2110 грн). Це історичний максимум, попередній був 21 серпня – 45,8195.

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На міжбанку сьогодні курс знизився на 4 копійки до 41,34-41,36 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,50 гривень. Курс євро збільшився на 5 копійок до 45,90 гривень.

Прогноз курсу

В інвесткомпанії ICU зазначають, що Національний банк України має можливість обирати бажаний темп ослаблення гривні.

Аналітики не очікують вищих темпів зростання курсу долара у другому півріччі 2024 року порівняно з першим півріччям.

Прогноз ICU за курсом долара у 2024 році погіршено до 42,6 грн/долар порівняно з попереднім прогнозом 42,3 грн/долар.