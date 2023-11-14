Долар та євро подорожчали: обмінники виставили нові курси валют

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 14 листопада середній курс долара в Україні зріс на 10 копійок до 37,85 гривні, курс євро зріс на 5 копійок до 40,40 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,35 гривні, євро по 39,70 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,27 -36,9 (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 14 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,1609 грн за 1 долар (+0,0830 грн).

Курс євро становитиме 38,5945 гривень за 1 євро (+0,0525 грн).

Прогноз курсу

На готівковому ринку курс долара знижується протягом останнього місяця. Як зазначив коментарі РБК-Україна дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний, курс знизився від рівнів 38,00-38,50 грн/долар, але поки що зупинився на рівнях 37,50-37,70 грн/долар.

"На готівковому ринку помічено дефіцит готівкової гривні, тому курс трохи спав, але, мені здається, мав упасти більше - до рівнів 37,00-37,50 грн/долар, тому, може, буде ще трохи зміцнення гривні в тому сегменті", - сказав він.