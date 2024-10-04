Долар та євро подешевшали: свіжий курс в обмінниках

Станом на ранок 4 жовтня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,45 гривні, курс євро впав на 15 копійок - 45,95 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн., євро по 45,25 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,19-41,21 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання три дні поспіль.

Офіційний курс на 4 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2202 грн. за 1 долар (-0,0553 грн.).

Курс євро становитиме 45,5236 гривень за 1 євро (-0,1911 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, кардинальних змін у валютно-курсовій політиці очікувати не варто .

"Ми залишаємося в режимі керованої гнучкості курсу. На нашу думку, цей режим є оптимальним, враховуючи перманентний структурний дефіцит валюти. Хоча ми завжди відзначаємо, що гнучкість курсу, що керується, - це проміжний формат, про перехід до повноцінного плавання курсу говорити точно рано", - написав він.