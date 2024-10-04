UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Долар та євро подешевшали: свіжий курс в обмінниках

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 4 жовтня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,45 гривні, курс євро впав на 15 копійок - 45,95 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн., євро по 45,25 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,19-41,21 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання три дні поспіль.

Офіційний курс на 4 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2202 грн. за 1 долар (-0,0553 грн.).

Курс євро становитиме 45,5236 гривень за 1 євро (-0,1911 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, кардинальних змін у валютно-курсовій політиці очікувати не варто .

"Ми залишаємося в режимі керованої гнучкості курсу. На нашу думку, цей режим є оптимальним, враховуючи перманентний структурний дефіцит валюти. Хоча ми завжди відзначаємо, що гнучкість курсу, що керується, - це проміжний формат, про перехід до повноцінного плавання курсу говорити точно рано", - написав він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ