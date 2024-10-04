RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Доллар и евро подешевели: свежий курс в обменниках

Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 4 октября средний курс продажи доллара в Украине упала на 5 копеек до 41,45 гривен, курс евро упал на 15 копеек - 45,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 45,25 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,19-41,21 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста три дня подряд.

Официальный курс на 4 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2202 гривен за 1 доллар (-0,0553 грн).

Курс евро составит 45,5236 гривен за 1 евро (-0,1911 грн).

Прогноз курса

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, кардинальных изменений в валютно-курсовой политике ожидать не стоит.

"Мы остаемся в режиме управляемой гибкости курса. По нашему мнению, этот режим является оптимальным, учитывая перманентный структурный дефицит валюты. Хотя мы всегда отмечаем, что управляемая гибкость курса - это промежуточный формат, о переходе к полноценному плаванию курса говорить точно рано", - написал он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ