Доллар и евро подешевели: свежий курс в обменниках

По состоянию на утро 4 октября средний курс продажи доллара в Украине упала на 5 копеек до 41,45 гривен, курс евро упал на 15 копеек - 45,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 45,25 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,19-41,21 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста три дня подряд.

Официальный курс на 4 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2202 гривен за 1 доллар (-0,0553 грн).

Курс евро составит 45,5236 гривен за 1 евро (-0,1911 грн).

Прогноз курса

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, кардинальных изменений в валютно-курсовой политике ожидать не стоит.

"Мы остаемся в режиме управляемой гибкости курса. По нашему мнению, этот режим является оптимальным, учитывая перманентный структурный дефицит валюты. Хотя мы всегда отмечаем, что управляемая гибкость курса - это промежуточный формат, о переходе к полноценному плаванию курса говорить точно рано", - написал он.