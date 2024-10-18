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Долар та євро подешевшали: які курси в обмінних пунктах

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 18 жовтня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,45 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 45,30 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 44,50 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,19-41,22 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль.

Офіційний курс на 18 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2351 грн за 1 долар (+0,0095 грн).

Курс євро становитиме 44,7937 гривень за 1 євро (-0,1195 грн).

Прогноз курсу

Нагадаємо, девальваційні настрої бізнесу значно погіршали. Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 43,72 грн/долар.

При цьому у II кварталі бізнес очікував курсу 41,61 грн/долар, I кварталі – 40,44 грн/долар, у IV кварталі 2023 року – 40,06 грн/долар, у III кварталі 2023 року – 40,00 грн/долар.

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