Долар та євро дорожчають: свіжий курс в обмінних пунктах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Середній курс долара в України на ранок на 13 червня у продажу зріс на 5 копійок до 37,35 гривень. Курс євро збільшився на 10 копійок до 40,50 гривень за євро. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,85 гривні, євро по 39,80 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксований 21 липня 2022 року та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 13 червня становить 39,357 гривні за євро (-0,0512 гривні).

Зношені та старі купюри

НБУ дав роз'яснення, згідно з яким банки України та обмінні пункти мають право брати додаткову комісію лише за прийом іноземних банкнот, які мають значні пошкодження, або банкноти, вилучені іноземною державою з обігу.

Додаткова комісія може братися під час прийому банкнот, які отримали під час звернення одну чи кілька ознак ушкодження.

Не може бути жодних обмежень щодо доларів США серії 1996 року та випущених в обіг раніше. Також банки мають приймати купюри із незначними ушкодженнями.