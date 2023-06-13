ua ru
Вт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар та євро дорожчають: свіжий курс в обмінних пунктах

Новость на русском →
Україна, Вівторок 13 червня 2023 11:06
Долар та євро дорожчають: свіжий курс в обмінних пунктах Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України курс долара трохи зріс. Єдина європейська валюта подорожчала значно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Середній курс долара в України на ранок на 13 червня у продажу зріс на 5 копійок до 37,35 гривень. Курс євро збільшився на 10 копійок до 40,50 гривень за євро. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,85 гривні, євро по 39,80 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксований 21 липня 2022 року та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 13 червня становить 39,357 гривні за євро (-0,0512 гривні).

Долар та євро дорожчають: свіжий курс в обмінних пунктах

Зношені та старі купюри

НБУ дав роз'яснення, згідно з яким банки України та обмінні пункти мають право брати додаткову комісію лише за прийом іноземних банкнот, які мають значні пошкодження, або банкноти, вилучені іноземною державою з обігу.

Додаткова комісія може братися під час прийому банкнот, які отримали під час звернення одну чи кілька ознак ушкодження.

Не може бути жодних обмежень щодо доларів США серії 1996 року та випущених в обіг раніше. Також банки мають приймати купюри із незначними ушкодженнями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
NEWS
Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів, - Маляр
Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів, - Маляр
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни