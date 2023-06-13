Доллар и евро дорожают: свежий курс в обменных пунктах

В обменных пунктах Украины курс доллара немного вырос. Единая европейская валюта подорожала более значительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс доллара по Украине на утро 13 июня в продаже вырос на 5 копеек до 37,35 гривен. Курс евро вырос на 10 копеек до 40,50 гривен за евро. В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,85 гривен, евро по 39,80 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован 21 июля 2022 года и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 13 июня составляет 39,357 гривен за евро (-0,0512 гривен).

Изношенные и старые купюры

НБУ дал разъяснение, согласно которому банки Украины и обменные пункты имеют право брать дополнительную комиссию только за прием иностранных банкнот, имеющие значительные повреждения, или банкноты, изъятые иностранным государством из оборота.

Дополнительная комиссия может браться при приеме банкнот, получивших во время обращения один или несколько признаков повреждения.

Не может быть никаких ограничений относительно долларов США серии 1996 года и выпущенных в обращение ранее. Также банки должны принимать купюры с незначительными повреждениями.