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Долар та євро дорожчають: скільки коштує валюта в обмінниках

Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України подорожчав наприкінці тижня. Єдина європейська валюта також зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 10 листопада середній курс долара в Україні зріс на 5 копійок до 37,70 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 40,35 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,20 гривні, євро по 39,65 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,08 -36,10 (купівля-продаж), піднявшись на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову знизив офіційний курс долара.

Офіційний курс на 10 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,036 грн за 1 долар (-0,0047 грн).

Курс євро становитиме 38,5225 гривень за 1 євро (+0,0707 грн).

Прогноз курсу до кінця року

Курс долара на готівковому ринку за останній місяць знизився приблизно на 50 копійок. Однак більшість фахівців схиляються до думки, що зростання курсу долара є неминучим.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, попит та пропозиція стануть найголовнішим фактором, який формуватиме ситуацію на ринку в перспективі 1-2 місяців.

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