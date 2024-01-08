Долар та євро дорожчають на початку тижня: курси в обмінниках

На ранок 8 січня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 39,30 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 42,95 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,80 грн, євро по 42,00 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,15-38,20 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 12 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара. Офіційний курс на 8 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,0775 грн за 1 долар (+0,0363 грн). Курс євро становитиме 41,573 гривень за 1 євро (-0,0935 грн).

Коментар НБУ

За даними НБУ, значні бюджетні витрати наприкінці 2023 року та посилення невизначеності надходження зовнішнього фінансування зумовили зростання попиту на іноземну валюту в Україні.

Крім того, збільшився і попит на іноземну валюту з боку імпортерів харчових та побутових товарів, палива, а також електроенергії.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, курс долара до гривні протягом 2024 року коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності. Водночас НБУ забезпечить курсову стійкість і привабливість гривні.

Максимальний курс на готівковому ринку був зафіксований 1 січня - 39,50 за долар та 43,50 за євро. Потім курс почав знижуватись.