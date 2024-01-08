Доллар и евро дорожают в начале недели: курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост в начале недели вслед за подорожанием на межбанковском рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 8 января средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 39,30 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 42,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,80 гривен, евро по 42,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,15-38,20 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 12 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Официальный курс на 8 января 2024 года установлен на таком уровне: 38,0775 гривен за 1 доллар (+0,0363 грн). Курс евро составит 41,573 гривен за 1 евро (-0,0935 грн).

Комментарий НБУ

По данным НБУ, значительные бюджетные расходы в конце 2023 года и усиление неопределенности поступления внешнего финансирования обусловили рост спроса на иностранную валюту в Украине.

Кроме того, увеличился и спрос на иностранную валюту со стороны импортеров пищевых и бытовых товаров, топлива, а также электроэнергии

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, курс доллара к гривне в течение 2024 года будет колебаться в соответствии с рыночными условиями и сезонностью. В то же время, НБУ обеспечит курсовую устойчивость и привлекательность гривны.

Максимальный курс на наличном рынке был зафиксирован 1 января - 39,50 за доллар и 43,50 за евро. Затем курс начал снижаться.