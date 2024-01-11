Долар та євро дешевшають: скільки коштує валюта в обмінниках

На ранок 11 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 39,10 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 42,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,60 грн, євро по 42,00 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,08-38,13 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 8 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Напередодні НБУ знизив курс після максимуму. Офіційний курс на 11 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,1923 грн за 1 долар (-0,0330 грн). Курс євро становитиме 41,8015 гривень за 1 євро (-0,0170 грн).

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, наприкінці 2023 року на валютний ринок України впливав фактор сезонності.

"Сезонність залишається вагомим фактором і, по суті, це один із важливих факторів зростання чистого попиту на валютному ринку з кінця листопада та протягом грудня", - сказав він.

За його словами, сезонний фактор залишатиметься досить важливим, але так само важливими будуть й інші фактори, фундаментальніші, які впливають на ситуацію з попитом і пропозицією валюти.

Ніколайчук повідомив, що НБУ продовжить згладжувати значні курсові коливання.