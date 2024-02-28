Долар та євро дешевшають: обмінники оновили курси валют

На ранок 28 лютого середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 38,65 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 42,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,15 гривні, євро по 41,40 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,23 – 38,28 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 13 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара. Долар подорожчав після зниження протягом трьох днів поспіль.

Офіційний курс на 28 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,4249 грн за 1 долар (+0,0888 грн). Курс євро становитиме 41,7179 гривень за 1 євро (+0,1194 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, у березні ситуація на валютному ринку України у базових речах залежатиме від тактики НБУ, спрямованої на лібералізацію ринку.

За його словами, йдеться про дотримання режиму "керованої гнучкості" на міжбанку з вільним курсоутворенням, але з періодичним втручанням регулятора для досягнення балансу між попитом та пропозицією.

Курсові зміни відбуватимуться щодня, курси можуть зростати, так і знижуватися. Очікуваний крок зміни на міжбанку залишиться в межах 0,2 гривні, до 0,5 гривні в комерційних банках, до 0,7 гривні в обмінних пунктах.