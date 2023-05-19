Долар та євро дешевшають в обмінниках

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,60 гривень за долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 40,95 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). НБУ найближчим часом не планує змінювати курс, який є запорукою цінової та фінансової стабільності.
Водночас курс євро на 19 травня становить 39,5471 гривні за євро (-0,0476 гривні).
Нагадаємо, фінансові аналітики очікують, що курс протягом наступних 12 місяців буде близько 40 гривень за долар.
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