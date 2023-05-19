RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Доллар и евро дешевеют в обменниках

Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 мая 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,60 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 40,95 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 37,05 грн (37,10 - 18 мая)
  • продажа - 37,55 грн (37,60 - 18 мая) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,25 грн (40,40 грн - 18 мая),
  • продажа - 40,95 грн (41,10 - 18 мая) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,50 грн (88,50 - 18 мая),
  • продажа - 9,00 грн (9,00 - 18 мая) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). НБУ в ближайшее время не планирует изменять курс, который является залогом ценовой и финансовой стабильности.

В то же время курс евро на 19 мая составляет 39,5471 гривен за евро (-0,0476 гривен).

Напомним, финансовые аналитики ожидают, что курс в течение следующих 12 месяцев будет около 40 гривен за доллар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс евро