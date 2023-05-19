Доллар и евро дешевеют в обменниках

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка - 37,05 грн (37,10 - 18 мая)

продажа - 37,55 грн (37,60 - 18 мая) за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка - 40,25 грн (40,40 грн - 18 мая),

продажа - 40,95 грн (41,10 - 18 мая) за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка - 8,50 грн (88,50 - 18 мая),

продажа - 9,00 грн (9,00 - 18 мая) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). НБУ в ближайшее время не планирует изменять курс, который является залогом ценовой и финансовой стабильности.

В то же время курс евро на 19 мая составляет 39,5471 гривен за евро (-0,0476 гривен).