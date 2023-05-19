Доллар и евро дешевеют в обменниках

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 мая 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,60 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 40,95 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). НБУ в ближайшее время не планирует изменять курс, который является залогом ценовой и финансовой стабильности.
В то же время курс евро на 19 мая составляет 39,5471 гривен за евро (-0,0476 гривен).
Напомним, финансовые аналитики ожидают, что курс в течение следующих 12 месяцев будет около 40 гривен за доллар.
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