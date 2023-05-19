Долар та євро дешевшають в обмінниках

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,60 гривень за долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 40,95 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 37,05 грн (37,10 – 18 травня)

продаж – 37,55 грн (37,60 – 18 травня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,25 грн (40,40 грн – 18 травня),

продаж – 40,95 грн (41,10 – 18 травня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,50 грн (88,50 – 18 травня),

продаж – 9,00 грн (9,00 – 18 травня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). НБУ найближчим часом не планує змінювати курс, який є запорукою цінової та фінансової стабільності. Водночас курс євро на 19 травня становить 39,5471 гривні за євро (-0,0476 гривні).