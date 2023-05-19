ua ru
Пт, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар та євро дешевшають в обмінниках

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 19 травня 2023 11:38
Долар та євро дешевшають в обмінниках Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,60 гривень за долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 40,95 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 37,05 грн (37,10 – 18 травня)
  • продаж – 37,55 грн (37,60 – 18 травня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,25 грн (40,40 грн – 18 травня),
  • продаж – 40,95 грн (41,10 – 18 травня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,50 грн (88,50 – 18 травня),
  • продаж – 9,00 грн (9,00 – 18 травня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). НБУ найближчим часом не планує змінювати курс, який є запорукою цінової та фінансової стабільності.

Водночас курс євро на 19 травня становить 39,5471 гривні за євро (-0,0476 гривні).

Долар та євро дешевшають в обмінниках

Нагадаємо, фінансові аналітики очікують, що курс протягом наступних 12 місяців буде близько 40 гривень за долар.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
NEWS
У Повітряних силах сказали, чи змінилась тактика російських обстрілів, і назвали головні цілі
У Повітряних силах сказали, чи змінилась тактика російських обстрілів, і назвали головні цілі
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів