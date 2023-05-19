Доллар и евро дешевеют в обменниках
В обменных пунктах Украины сегодня, 19 мая 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,60 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 40,95 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 37,05 грн (37,10 - 18 мая)
- продажа - 37,55 грн (37,60 - 18 мая) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,25 грн (40,40 грн - 18 мая),
- продажа - 40,95 грн (41,10 - 18 мая) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,50 грн (88,50 - 18 мая),
- продажа - 9,00 грн (9,00 - 18 мая) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). НБУ в ближайшее время не планирует изменять курс, который является залогом ценовой и финансовой стабильности.
В то же время курс евро на 19 мая составляет 39,5471 гривен за евро (-0,0476 гривен).
Напомним, финансовые аналитики ожидают, что курс в течение следующих 12 месяцев будет около 40 гривен за доллар.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.