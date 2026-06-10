Долар штурмує психологічну межу, євро злетів: "свіжий" курс валют на 10 червня
Валютний ринок України знову "лихоманить": станом на 10 червня долар та євро демонструють стрімке зростання як у касах банків, так і в обмінниках.
Де зараз найдорожчий долар і скільки доведеться заплатити за євро сьогодні - читайте в огляді РБК-Україна нижче.
Головне:
- Стрімке подорожчання: 10 червня долар та євро додали у вартості 30-45 копійок порівняно з ранком 9 червня.
- Психологічний поріг: Багато великих банків (ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank, ПУМБ) вже продають долар дорожче за 45 гривень.
- Ситуація в обмінниках: Середній курс долара в обмінних пунктах досяг позначки 44,95 грн при купівлі, а євро - 52,30 грн.
- Євро "злетів": Вартість європейської валюти в банках та обмінниках переважно перетнула позначку у 52 гривні.
Курс валют в обмінниках
Станом на ранок 10 червня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,95 (+40 коп) гривень для покупки та 44,70 (+30 коп) гривні - для здачі валюти.
Середній курс євро в обмінниках становить 52,30 (+43 коп) гривні для покупки та 52 (+35 коп) гривні - для здачі валюти.
Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)
Курс валют в банках
Середній курс долара в банках сьогодні тримається на рівні 44,95 гривень для покупки, здати валюту можна за курсом у 44,45 гривні.
Євро в банках сьогодні можна купити за середнім курсом у 52,04 гривні, а здати - по 51,35 гривні.
Фото: курс валют в банках (інфографіка РБК-Україна)
ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 45,15 (+30 коп) гривні, а для карток - 45,24 (+40 коп) гривні. Євро у відділеннях банку та карткою можна купити по 52,35 гривні (+45 та +27 коп відповідно).
Ощадбанк у мобільному застосунку продає долари по 45,15 (+30 коп) гривні, а карткою - 45,25 (+30 коп) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" можна купити по 52,30 (+50 коп) гривні, а карткою - 52,35 (+45 коп) гривні.
У касах "Пумбу" долар сьогодні продають по 45,30 (+30 коп) гривні, а коморційний курс - 45 (+20 коп) гривні. Євро у відділеннях можна купити по 52,50 (+40 коп) гривні.
Monobank продає долари по 45,21 (+38 коп) гривні, а за євро доведеться заплатити 52,35 (+30 коп) гривні.
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Де сьогодні найнижчий курс продажу (валюта дешевша)
- Долар: Найнижчий курс серед банків - 45,00 грн (комерційний курс у "Пумб").
- Євро: Найвигідніший курс продажу серед банків - 52,30 грн (в мобільному застосунку "Ощадбанку").
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