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Долар штурмує психологічну межу, євро злетів: "свіжий" курс валют на 10 червня

09:32 10.06.2026 Ср
2 хв
Скільки сьогодні коштує долар та де найнижчі "ціни"?
aimg Ірина Гамерська
Долар штурмує психологічну межу, євро злетів: "свіжий" курс валют на 10 червня Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Валютний ринок України знову "лихоманить": станом на 10 червня долар та євро демонструють стрімке зростання як у касах банків, так і в обмінниках.

Де зараз найдорожчий долар і скільки доведеться заплатити за євро сьогодні - читайте в огляді РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Стрімке подорожчання: 10 червня долар та євро додали у вартості 30-45 копійок порівняно з ранком 9 червня.
  • Психологічний поріг: Багато великих банків (ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank, ПУМБ) вже продають долар дорожче за 45 гривень.
  • Ситуація в обмінниках: Середній курс долара в обмінних пунктах досяг позначки 44,95 грн при купівлі, а євро - 52,30 грн.
  • Євро "злетів": Вартість європейської валюти в банках та обмінниках переважно перетнула позначку у 52 гривні.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 10 червня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,95 (+40 коп) гривень для покупки та 44,70 (+30 коп) гривні - для здачі валюти.

Середній курс євро в обмінниках становить 52,30 (+43 коп) гривні для покупки та 52 (+35 коп) гривні - для здачі валюти.

Долар штурмує психологічну межу, євро злетів: &quot;свіжий&quot; курс валют на 10 червня

Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні тримається на рівні 44,95 гривень для покупки, здати валюту можна за курсом у 44,45 гривні.

Євро в банках сьогодні можна купити за середнім курсом у 52,04 гривні, а здати - по 51,35 гривні.

Долар штурмує психологічну межу, євро злетів: &quot;свіжий&quot; курс валют на 10 червня

Фото: курс валют в банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 45,15 (+30 коп) гривні, а для карток - 45,24 (+40 коп) гривні. Євро у відділеннях банку та карткою можна купити по 52,35 гривні (+45 та +27 коп відповідно).

Ощадбанк у мобільному застосунку продає долари по 45,15 (+30 коп) гривні, а карткою - 45,25 (+30 коп) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" можна купити по 52,30 (+50 коп) гривні, а карткою - 52,35 (+45 коп) гривні.

У касах "Пумбу" долар сьогодні продають по 45,30 (+30 коп) гривні, а коморційний курс - 45 (+20 коп) гривні. Євро у відділеннях можна купити по 52,50 (+40 коп) гривні.

Monobank продає долари по 45,21 (+38 коп) гривні, а за євро доведеться заплатити 52,35 (+30 коп) гривні.

Де сьогодні найнижчий курс продажу (валюта дешевша)

  • Долар: Найнижчий курс серед банків - 45,00 грн (комерційний курс у "Пумб").
  • Євро: Найвигідніший курс продажу серед банків - 52,30 грн (в мобільному застосунку "Ощадбанку").
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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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