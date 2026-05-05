Долар штурмує 44 гривні, а євро стрімко падає: "свіжий" курс валют на 5 травня

Валютний ринок в Україні продовжує корекцію: ранок 5 травня відзначився зниженням курсу в обмінниках, проте деякі системні банки навпаки - переглянули ціни у бік здорожчання.

Курс валюти в обмінниках

Станом на ранок 5 травня середній курс долара в обмінниках для покупки становить 43,85 (-3 коп) гривні, а здати валюту сьогодні можна по 43,75 (без змін) гривні. Такі дані наводить портал Minfin.

Євро ж в обмінниках сьогодні можна купити по 51,66 (-9 коп) гривні, а продати - по 51,45 (-5 коп) гривні.

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках вранці становить 44,15 (без змін) гривні при купівлі та 43,70 (без змін) гривні - при здачі валюти.

Євро в банках можна купити по 51,87 (+2 коп) гривні, а продати - по 51,25 (+5 коп) гривні.

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,25 (+15 коп) гривні, а безнал - 44,24 (без змін) гривні. Євро у відділеннях можна купити по 51,95 (без змін) гривні, а карткою - 52,08 (без змін) гривні.

Ощадбанк у мобільному застосунку продає долар по 44,05 (-10 коп) гривні, а для карток - 44,30 (+5 коп) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" сьогодні коштує 51,69 (-21 коп) гривню, а безнал - 52,10 (без змін) гривні.

"Пумб" сьогодні тримає курс продажу долара в касах на рівні 44,40 (+10 коп) гривень, а комерційний курс - 44,20 (+10 коп) гривні. Євро у відділеннях можна купити по 52,10 (+20 коп) гривні.

Monobank продає долари по 44,23 гривні, а євро - по 52,03 (-2 коп) гривні.

Де сьогодні найвигідніший курс?

Купити долар: В обмінниках (43,85 грн) та через застосунок Ощадбанку (44,05 грн).

Купити євро: Найдешевше в обмінниках (51,66 грн) та онлайн в Ощадбанку (51,69 грн).