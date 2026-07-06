Долар різко впав, євро також йде донизу: "свіжий" курс в банках та обмінниках на 6 липня

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Гривня зміцнюється: Валютний ринок розпочинає день з відчутного зниження курсів долара та євро як у банківських установах, так і в обмінних пунктах.

Валютний ринок розпочинає день з відчутного зниження курсів долара та євро як у банківських установах, так і в обмінних пунктах. Ситуація в обмінниках: Долар у середньому подешевшав на 8-9 копійок, євро - на 5-10 копійок залежно від операції.

Долар у середньому подешевшав на 8-9 копійок, євро - на 5-10 копійок залежно від операції. Банківський сектор: Більшість великих банків, включаючи "Приват", "Ощад" та Monobank, також знизили котирування, реагуючи на загальні ринкові тенденції.

Більшість великих банків, включаючи "Приват", "Ощад" та Monobank, також знизили котирування, реагуючи на загальні ринкові тенденції. Вигода: Найнижчі курси купівлі долара серед великих банків сьогодні пропонують Ощадбанк (44,80 грн) та Monobank/ПриватБанк (44,84-44,85 грн).

Найнижчі курси купівлі долара серед великих банків сьогодні пропонують Ощадбанк (44,80 грн) та Monobank/ПриватБанк (44,84-44,85 грн). Динаміка: Більшість банків оновили курси в бік зниження на 15-30 копійок порівняно з попередніми показниками.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 6 липня портал Minfin наводить середній курс долара на рівні 44,66 гривень для покупки. У порівняння із ранком п'ятниці валюта впала в ціні на 9 копійок. Здати валюту можна по 44,55 гривні, це на 8 копійок нижче за курс 3 липня.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,40 (-5 коп) гривні, а здати в середньому - по 51,15 (-10 коп) гривні.

Фото: курс валют в обмінниках 6 липня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні становить 44,93 гривні для покупки та 44,24 гривні - для здачі валюти.

Євро в банках сьогодні можна купити по 51,48 гривні, а здати - по 50,79 гривні.

Фото: курс валют у банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,85 (-15 коп) гривні, а карткою можна купити по 44,84 (-20 коп) гривні. Євро у відділеннях "Привату" обійдеться в 51,50 (-5 коп) гривні, а карткою - 51,54 (без змін) гривні.

Ощадбанк продає американську валюту в мобільному застосунку по 44,80 (-20 коп) гривні, а для карток - 44,95 (-15 коп) гривні. Євро ж в мобільному "Ощаді" можна купити по 51,45 (-10 коп) гривні, а безнал - 51,60 (-5 коп) гривні.

"Пумб" сьогодні продає долари в касах по 45 (-20 коп) гривень, а карткою - 44,80 (-30 коп) гривні. Євро в касах банку можна купити по 51,70 (-30 коп) гривні.

Monobank продає долари по 44,84 (-23 коп) гривні, а євро - по 51,50 (-3 коп) гривні.

Орієнтуючись на вказані дані за 6 липня, ось де вигідно купити валюту (тобто де найнижчий курс продажу для клієнта):

Для купівлі долара:

Найвигідніше: Ощадбанк (у застосунку) - 44,80 грн.

Також вигідні курси пропонують Monobank (44,84 грн) та ПриватБанк (картковий курс 44,84 грн).

Для купівлі євро: