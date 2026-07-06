Долар різко впав, євро також йде донизу: "свіжий" курс в банках та обмінниках на 6 липня

Вранці 6 липня валютний ринок України демонструє помітне зміцнення гривні: котирування в банках та обмінниках пішли на спад. Після періоду коливань долар став доступнішим, а євро продовжує поступово дешевшати.
Про актуальні курси в топових фінустановах та де сьогодні можна провести обмін найвигідніше - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Станом на ранок 6 липня портал Minfin наводить середній курс долара на рівні 44,66 гривень для покупки. У порівняння із ранком п'ятниці валюта впала в ціні на 9 копійок. Здати валюту можна по 44,55 гривні, це на 8 копійок нижче за курс 3 липня.
Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,40 (-5 коп) гривні, а здати в середньому - по 51,15 (-10 коп) гривні.
Фото: курс валют в обмінниках 6 липня (інфографіка РБК-Україна)
Середній курс долара в банках сьогодні становить 44,93 гривні для покупки та 44,24 гривні - для здачі валюти.
Євро в банках сьогодні можна купити по 51,48 гривні, а здати - по 50,79 гривні.
Фото: курс валют у банках (інфографіка РБК-Україна)
ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,85 (-15 коп) гривні, а карткою можна купити по 44,84 (-20 коп) гривні. Євро у відділеннях "Привату" обійдеться в 51,50 (-5 коп) гривні, а карткою - 51,54 (без змін) гривні.
Ощадбанк продає американську валюту в мобільному застосунку по 44,80 (-20 коп) гривні, а для карток - 44,95 (-15 коп) гривні. Євро ж в мобільному "Ощаді" можна купити по 51,45 (-10 коп) гривні, а безнал - 51,60 (-5 коп) гривні.
"Пумб" сьогодні продає долари в касах по 45 (-20 коп) гривень, а карткою - 44,80 (-30 коп) гривні. Євро в касах банку можна купити по 51,70 (-30 коп) гривні.
Monobank продає долари по 44,84 (-23 коп) гривні, а євро - по 51,50 (-3 коп) гривні.
Орієнтуючись на вказані дані за 6 липня, ось де вигідно купити валюту (тобто де найнижчий курс продажу для клієнта):
Для купівлі долара:
Для купівлі євро:
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