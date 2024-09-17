Долар різко подорожчав: свіжий курс в обмінниках

На ранок 17 вересня середній курс продажу долара в Україні зріс на 25 копійок до 41,85 гривень, курс євро зріс на 35 копійок до 46,55 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,35 гривні, євро по 45,85 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,48-41,50 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає шостий день поспіль.

Офіційний курс на 17 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3591 грн за 1 долар (+0,0420 грн).

Курс євро становитиме 46,0079 гривень за 1 євро (+0,2120 грн).

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, минулого тижня НБУ дозволив курсу долара зростати більше, ніж попередні тижні, хоча особливих змін на валютному ринку не спостерігалося.

Усього за тиждень обсяг інтервенцій НБУ становив 746 млн доларів, що лише на 5% менше, ніж за попередній тиждень. Офіційний курс долара за підсумками тижня зріс на 0,7% - до 41,32 грн/долар.

"Загальний баланс на ринку змінився несуттєво, але НБУ цього разу дозволив гривні слабшати. Дії НБУ виглядають як спроба перевірити реакцію ринку на відносно різке коливання курсу. Ми очікуємо, що регулятор поступово відновить ослаблення гривні наступних тижнів", - йдеться у повідомленні.