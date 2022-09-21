Долар різко подорожчав: скільки коштує валюта в Україні 21 вересня

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 вересня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 80 копійок до 42,25 гривні за долар. Курс євро виріс на 80 копійок до 42,00 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 41,15 грн (40,60 – 20 вересня)

продаж – 42,25 грн (41,45 – 20 вересня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,26 – грн (40,20 – 20 вересня),

продаж – 42,00 грн (41,20 – 20 вересня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,30 грн (8,30 – 20 вересня),

продаж – 8,85 грн (8,70 – 20 вересня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 21 вересня становить 36,5247 грн. за євро (+0,0183 грн.).