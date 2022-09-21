Доллар резко подорожал: сколько стоит валюта в Украине 21 сентября

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 сентября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 80 копеек до 42,25 гривен за доллар. Курс евро вырос на 80 копеек до 42,00 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 21 сентября составляет 36,5247 гривен за евро (+0,0183 грн).

Напомним, заместитель главы Совета НБУ Василий Фурман заявил, что ситуация на валютном рынке стабилизировалась, и в ближайшее время курс доллара по отношению к гривне меняться не будет.

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