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Доллар резко подорожал: сколько стоит валюта в Украине 21 сентября

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Украина, Среда 21 сентября 2022 12:08
Доллар резко подорожал: сколько стоит валюта в Украине 21 сентября Фото: курс доллара вырос на 80 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 сентября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 80 копеек до 42,25 гривен за доллар. Курс евро вырос на 80 копеек до 42,00 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 41,15 грн (40,60 - 20 сентября)
  • продажа - 42,25 грн (41,45 - 20 сентября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,26 - грн (40,20 - 20 сентября),
  • продажа - 42,00 грн (41,20 - 20 сентября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,30 - 20 сентября),
  • продажа - 8,85 грн (8,70 - 20 сентября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 21 сентября составляет 36,5247 гривен за евро (+0,0183 грн).

Доллар резко подорожал: сколько стоит валюта в Украине 21 сентября

Напомним, заместитель главы Совета НБУ Василий Фурман заявил, что ситуация на валютном рынке стабилизировалась, и в ближайшее время курс доллара по отношению к гривне меняться не будет.

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