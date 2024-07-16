Долар різко подорожчав: обмінники оновили курси валют
Курс долара в обмінних пунктах України різко зріс. Єдина європейська валюта коштує дорожче 45 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 16 липня середній курс продажу долара в Україні зріс на 35 коп. до 41,50 грн, курс євро зріс на 35 коп. до 45,30 грн.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 44,60 грн.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,16-41,19 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 8 копійок порівняно із закриттям у попередній день.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) трохи знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після історичного максимуму.
Офіційний курс на 16 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0107 грн за 1 долар (-0,0327 грн).
Курс євро становитиме 44,7263 гривень за 1 євро (+0,0403 грн). Це максимум. Вище курс був 15 липня – 44,686.
Прогноз курсу
Як зазначив у коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, вже у вересні ми побачимо нові валютні коридори: 41-42 грн/долар та 44-47 грн/євро.