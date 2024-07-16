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Доллар резко подорожал: обменники обновили курсы валют

Украина, Вторник 16 июля 2024 10:34
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Доллар резко подорожал: обменники обновили курсы валют Фото: курс доллара вырос на 35 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины резко вырос. Единая европейская валюта стоит дороже 45 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 16 июля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 35 копеек до 41,50 гривен, курс евро вырос на 35 копеек до 45,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 44,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,16-41,19 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 8 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) немного снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после исторического максимума.

Официальный курс на 16 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,0107 гривен за 1 доллар (-0,0327 грн).

Курс евро составит 44,7263 гривен за 1 евро (+0,0403 грн). Это максимум. Выше курс был 15 июля - 44,686.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, уже в сентябре мы увидим новые валютные коридоры: 41-42 грн/доллар и 44-47 грн/евро.

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