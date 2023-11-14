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Долар різко подорожчав: НБУ встановив офіційний курс на 15 листопада

Фото: курс долара виріс на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову підвищив офіційний курс долара. Долар дорожчає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 15 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,3171 грн за 1 долар (+0,1562 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 38,9392 гривень за 1 євро (+0,3447 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 8 копійок до 36,32-36,34 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 10 копійок до 37,85 гривні за долар.

Прогноз курсу

Після запровадження НБУ з початку жовтня режиму "керованої гнучкості" курс долара впав як на міжбанківському, так і на готівковому ринку.

На готівковому ринку курс долара знижується протягом останнього місяця. Як зазначив коментарі РБК-Україна дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний, "це зниження є тимчасовим, тому що витрачати резерви без зупинки не будуть".

Банкір не виключає, що найближчим часом можлива зміна ситуації, коли НБУ почне відпускати курс на міжбанку, що призведе до зростання і готівкового долара.

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