Доллар резко подорожал: НБУ установил официальный курс на 15 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил официальный курс доллара. Доллар дорожает третий день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 15 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,3171 гривен за 1 доллар (+0,1562 грн).
bank.gov.ua
Курс евро составит 38,9392 гривен за 1 евро (+0,3447 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 8 копеек до 36,32-36,34 грн/доллар (покупка-продажа).
udinform.com
На наличном рынке курс вырос на 10 копеек до 37,85 гривен за доллар.
После введения НБУ с начала октября режима "управляемой гибкости" курс доллара упал как на межбанковском, так и на наличном рынке.
На наличном рынке курс доллара падает в течение последнего месяца. Как отметил комментарии РБК-Украина дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренной, "это снижение временное, потому что тратить резервы без остановки не будут".
Банкир не исключает, что в ближайшее время возможно изменение ситуации, когда НБУ начнет отпускать курс на межбанке, что приведет к росту и наличного доллара.