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Долар різко подорожчав: який курс в обмінних пунктах

Україна, Четвер 21 грудня 2023 11:41
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Долар різко подорожчав: який курс в обмінних пунктах Фото: курс долара виріс на 35 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростання слідом за подорожчанням на міжбанку. НБУ продовжує контрольовану девальвацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 21 грудня середній курс долара в Україні зріс на 35 копійок до 38,25 гривні, курс євро зріс на 45 копійок до 41,90 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,75 гривні, євро по 41,20 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,68-37,70 (купівля-продаж) - зростання на 7 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара. Валюта дорожчає на дев'ятий день поспіль, оновлюючи максимуми.

Офіційний курс на 21 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,5516 грн за 1 долар (+0,2311 грн). Курс євро становитиме 41,0664 гривень за 1 євро (+0,1445 грн). Це трохи нижче за максимум 19 липня - 41,1506.

Прогноз до кінця року

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, ситуацію на ринку формує міжбанк, на якому діє режим "керованої гнучкості" із втручанням регулятора для збалансування попиту та пропозиції.

Міжбанківський курс є основою для курсоутворення на готівковому ринку з додаванням незначної комісії фінустанов.

Зараз різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку не перевищує 50-60 копійок, проте що в наступні тижні можливий рух до подальшого зближення курсів (тобто міжкурсова різниця скорочуватиметься і не виключено, що в останні дні року вона буде майже нульовою), зазначив банкір.

За останній тиждень курс долара виріс приблизно на 70 копійок як на міжбанку, так і на готівковому ринку.

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