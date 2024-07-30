Долар різко подешевшав: обмінники оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України прискорив зниження за падінням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 30 липня середній курс продажу долара в Україні впав на 20 копійок до 41,30 гривень, курс євро впав на 20 копійок до 44,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,80 грн, євро по 44,20 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,93-41,97 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 9 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає вже шостий банківський день поспіль.

Офіційний курс на 30 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0478 грн за 1 долар (-0,0502 грн). Курс євро становитиме 44,4055 гривень за 1 євро (-0,2269 грн).

Коментар Мінфіну

Як заявив в інтерв'ю РБК-Україна міністр фінансів Сергій Марченко, у бюджеті середньорічний курс закладено 40,7 гривень/долар, на грудень – 42 гривень/долар.

"Чи це є таргетом чи індикативом? Ні. НБУ виходить з власних міркувань, коли і як проводити курсову політику. Якщо буде 42, 45 або 40, ми сприймемо цю ситуацію", - сказав він.

При цьому він зазначив, що для доходів бюджету можуть бути певні наслідки курсу, але це той фактор, який можна визначати. "Тим більше це не робитиме Мінфін", - додав Марченко.