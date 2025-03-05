Долар різко подешевшав: НБУ знизив курс до мінімуму з кінця осені

Офіційний курс на 6 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3680 гривень за 1 долар (-0,2102 грн).

Нижчим курс був тільки 25 листопада минулого року - 41,3193 грн/долар.



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 44,2493 гривень за 1 євро (+0,3718 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 18 копійок до 41,34-41,37 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,75 гривень.

Прогноз курсу

Курс долара поступово знижується з середини січня. За цей час долар подешевшав майже на гривню - з максимуму 42,28 на 13 січня.

Однак, як зазначають аналітики компанії, найближчими тижнями НБУ може повернутися до поступового послаблення курсу гривні до орієнтовно 46 грн/долар до кінця поточного року, щоб зберігати обсяг інтервенцій на рівні, близькому до середньотижневого.