ua en ru
Пт, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар різко подешевшав: НБУ встановив офіційний курс

Україна, П'ятниця 17 листопада 2023 15:43
UA EN RU
Долар різко подешевшав: НБУ встановив офіційний курс Фото: курс долара знизився на 11 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив офіційний курс долара. Долар дешевшає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 20 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,1394 грн за 1 долар (-0,1102 грн).

Долар різко подешевшав: НБУ встановив офіційний курс

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 39,2582 гривень за 1 євро (-0,0472 грн).

Долар різко подешевшав: НБУ встановив офіційний курс

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 12 копійок до 36,10-36,12 грн/долар (купівля-продаж).

Долар різко подешевшав: НБУ встановив офіційний курс

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився - 37,80 гривень за долар.

План НБУ пом'якшенню валютних обмежень

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Національний банк України після переходу до гнучкості курсу гривні до долара готується перейти до поступового пом'якшення валютних обмежень.

На його думку, НБУ здійснив перехід до керованої гнучкості курсу відповідально та професійно.

"Зараз НБУ працює над тим, щоб бути готовим реалізувати наступну амбіцію - перейти до другого етапу валютної лібералізації і це те, що точно зробить життя бізнесу легшим", - сказав він.

Згідно з публічною версією Стратегії пом'якшення валютних обмежень, другий етап - лібералізація торговельного фінансування, управління валютними ризиками банків, можливість репатріації відсотків за "старими" борговими зобов'язаннями та інвестиціями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Курс долара
NEWS
Ситуація на фронті та виробництво зброї: Зеленський провів важливу Ставку
Ситуація на фронті та виробництво зброї: Зеленський провів важливу Ставку
DAILY
Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни