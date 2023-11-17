Долар різко подешевшав: НБУ встановив офіційний курс

Національний банк України знизив офіційний курс долара. Долар дешевшає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 20 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,1394 грн за 1 долар (-0,1102 грн).

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Курс євро становитиме 39,2582 гривень за 1 євро (-0,0472 грн).

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На міжбанку сьогодні курс впав на 12 копійок до 36,10-36,12 грн/долар (купівля-продаж).

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На готівковому ринку курс не змінився - 37,80 гривень за долар.

План НБУ пом'якшенню валютних обмежень

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Національний банк України після переходу до гнучкості курсу гривні до долара готується перейти до поступового пом'якшення валютних обмежень.

На його думку, НБУ здійснив перехід до керованої гнучкості курсу відповідально та професійно.

"Зараз НБУ працює над тим, щоб бути готовим реалізувати наступну амбіцію - перейти до другого етапу валютної лібералізації і це те, що точно зробить життя бізнесу легшим", - сказав він.

Згідно з публічною версією Стратегії пом'якшення валютних обмежень, другий етап - лібералізація торговельного фінансування, управління валютними ризиками банків, можливість репатріації відсотків за "старими" борговими зобов'язаннями та інвестиціями.