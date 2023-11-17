Доллар резко подешевел: НБУ установил официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) снизил официальный курс доллара. Доллар дешевеет третий день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 20 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,1394 гривен за 1 доллар (-0,1102 грн).
bank.gov.ua
Курс евро составит 39,2582 гривен за 1 евро (-0,0472 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 12 копеек до 36,10-36,12 грн/доллар (покупка-продажа).
udinform.com
На наличном рынке курс не изменился - 37,80 гривен за доллар.
План НБУ смягчению валютных ограничений
Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк Украины после перехода к управляемой гибкости курса гривны к доллару готовится перейти к постепенному смягчению валютных ограничений.
По его мнению, НБУ совершил переход к управляемой гибкости курса ответственно и профессионально.
"Сейчас НБУ работает над тем, чтобы быть готовым реализовать следующую амбицию - перейти ко второму этапу валютной либерализации и это то, что точно сделает жизнь бизнесу более легким", - сказал он.
Согласно публичной версии Стратегии смягчения валютных ограничений, второй этап - либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по "старым" долговым обязательствам и инвестициям.