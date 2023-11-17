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Доллар резко подешевел: НБУ установил официальный курс

Украина, Пятница 17 ноября 2023 15:43
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Доллар резко подешевел: НБУ установил официальный курс Фото: курс доллара снизился на 11 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил официальный курс доллара. Доллар дешевеет третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 20 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,1394 гривен за 1 доллар (-0,1102 грн).

Доллар резко подешевел: НБУ установил официальный курс

bank.gov.ua

Курс евро составит 39,2582 гривен за 1 евро (-0,0472 грн).

Доллар резко подешевел: НБУ установил официальный курс

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 12 копеек до 36,10-36,12 грн/доллар (покупка-продажа).

Доллар резко подешевел: НБУ установил официальный курс

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 37,80 гривен за доллар.

План НБУ смягчению валютных ограничений

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк Украины после перехода к управляемой гибкости курса гривны к доллару готовится перейти к постепенному смягчению валютных ограничений.

По его мнению, НБУ совершил переход к управляемой гибкости курса ответственно и профессионально.

"Сейчас НБУ работает над тем, чтобы быть готовым реализовать следующую амбицию - перейти ко второму этапу валютной либерализации и это то, что точно сделает жизнь бизнесу более легким", - сказал он.

Согласно публичной версии Стратегии смягчения валютных ограничений, второй этап - либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по "старым" долговым обязательствам и инвестициям.

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