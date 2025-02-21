Долар різко подешевшав: НБУ встановив курс на 24 лютого

Офіційний курс на 24 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5919 гривень за 1 долар (-0,1397 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,5093 гривень за 1 євро (-0,0418 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 1 копійку до 41,60-41,64 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,85 гривень.

Ситуація на ринку

Курс долара зростав у першій половині січня 2025 року і досяг максимуму 42,28 грн/долар на 13 січня. Однак потім ситуація на ринку змінилася - структурний дефіцит скоротився. НБУ почав знижувати курс, який упав до кінця місяця до 41,82 грн/долар.

На початку лютого курс продовжив знижуватися до мінімуму 41,47 грн/долар на 10 лютого. Після цього курс коливається у вузькому діапазоні.

Аналітики і банкіри прогнозують, що курс до кінця 2025 року перевищить 45 грн/долар. Основна девальвація очікується в другій половині року.