Доллар резко подешевел: НБУ установил курс на 24 февраля

Официальный курс на 24 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,5919 гривен за 1 доллар (-0,1397 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,5093 гривен за 1 евро (-0,0418 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 1 копейку до 41,60-41,64 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,85 гривен.

Ситуация на рынке

Курс доллара рос в первой половине января 2025 года и достиг максимума 42,28 грн/доллар на 13 января. Однако затем ситуация на рынке изменись - структурный дефицит сократился. НБУ начал снижать курс, который упал к концу месяца до 41,82 грн/доллар.

В начале февраля курс продолжил снижаться до минимума 41,47 грн/доллар на 10 февраля. После этого курс колеблется в узком диапазоне.

Аналитики и банкиры прогнозируют, что курс к концу 2025 года превысит 45 грн/доллар. Основная девальвация ожидается во второй половине года.