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Долар різко подешевшав: НБУ встановив курс на 23 січня

Фото: курс долара впав на 13 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом двох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 23 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0325 гривень за 1 долар (-0,1336 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,8735 гривень за 1 євро (+0,2316 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 15 копійок до 41,99-42,02 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 15 копійок до 42,50 гривень.

Курс долара в січні

Офіційний курс долара з початку року тримається вище 42 гривень. Це пов'язано з високим попитом на валюту. Тижневі інтервенції НБУ на міжбанку залишаються вище 1 млрд доларів.

Однак у січні ділова активність знижується, що зазвичай призводить до падіння курсу долара до кінця місяця.

 

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