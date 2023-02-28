Долар різко подешевшав: актуальні курси валют в Україні на 28 лютого

Фото: курс долара за два дні впав майже на гривню (Віталій Носач, РБК-Україна)

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 85 копійок до 39,00 гривень за долар. Курс євро впав на 50 копійок до 41,55 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 38,50 грн (39,20 – 27 лютого)

продаж – 39,00 грн (39,85 – 27 лютого) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,40 грн (41,05 – 27 лютого),

продаж – 41,45 грн (41,95 – 27 лютого) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,40 грн (8,70 – 27 лютого),

продаж – 8,90 грн (9,00 – 27 лютого) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). У той же час курс євро на 28 лютого становить 38,611 грн. за євро (-0,0292 грн.).