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Доллар резко подешевел: актуальные курсы валют в Украине на 28 февраля

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Украина, Вторник 28 февраля 2023 12:01
Доллар резко подешевел: актуальные курсы валют в Украине на 28 февраля Фото: курс доллара за два дня упал почти на гривну (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 28 февраля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 85 копеек до 39,00 гривен за доллар. Курс евро упал на 50 копеек до 41,55 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 38,50 грн (39,20 - 27 февраля)
  • продажа - 39,00 грн (39,85 - 27 февраля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,40 грн (41,05 - 27 февраля),
  • продажа - 41,45 грн (41,95 - 27 февраля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,40 грн (8,70 - 27 февраля),
  • продажа - 8,90 грн (9,00 - 27 февраля) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 28 февраля составляет 38,611 гривен за евро (-0,0292 грн).

Доллар резко подешевел: актуальные курсы валют в Украине на 28 февраля

Напомним, на прошлой неделе ситуация на валютном рынке улучшилась. НБУ сократил продажу долларов до минимума с начала года.

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