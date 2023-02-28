Доллар резко подешевел: актуальные курсы валют в Украине на 28 февраля
В обменных пунктах Украины сегодня, 28 февраля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 85 копеек до 39,00 гривен за доллар. Курс евро упал на 50 копеек до 41,55 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 38,50 грн (39,20 - 27 февраля)
- продажа - 39,00 грн (39,85 - 27 февраля) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,40 грн (41,05 - 27 февраля),
- продажа - 41,45 грн (41,95 - 27 февраля) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,40 грн (8,70 - 27 февраля),
- продажа - 8,90 грн (9,00 - 27 февраля) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 28 февраля составляет 38,611 гривен за евро (-0,0292 грн).
Напомним, на прошлой неделе ситуация на валютном рынке улучшилась. НБУ сократил продажу долларов до минимума с начала года.
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