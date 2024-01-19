Долар різко подешевшав: обмінники виставили нові курси валют

На ранок 19 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 20 копійок до 38,25 гривень, курс євро впав на 25 копійок до 41,80 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,75 гривні, євро по 41,10 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,55-37,58 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 10 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України різко знизив курс долара. Офіційний курс на 19 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,7094 грн за 1 долар (-0,1883 грн). На міжбанку курс упав на 24 копійки до 37,66-37,68 (купівля-продаж).

Курс євро становитиме 41,0146 гривень за 1 євро (-0,1954 грн).

Прогнози курсу

Нагадаємо, курс долара знижується близько тижня. Експерти впевнені, що курс долара залежить виключно від Національного банку, який контролює ринок за допомогою інтервенцій.

До якої позначки може дійти курс гривні - поки що невідомо. "Не думаю, що регулятор дозволить різкі курсові коливання. Навряд чи варто очікувати зміцнення гривні навіть до 37 доларів", - сказав РБК-Україна Олександр Паращій із Concorde Capital.

Юрій Крохмаль з банку "Авангард" вважає, що подальше збалансування валютного ринку та відповідне зниження курсу в основному залежатиме від новин навколо війни та остаточного затвердження програм фінансування з боку міжнародних партнерів України.