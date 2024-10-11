Долар продовжує зростання: обмінники виставили нові курси

На ранок 11 жовтня середній курс продажу долара в Україні зріс на дві копійки - до 41,50 гривень. У покупці середній курс становить 41 гривню.

Середній курс євро у продажу піднявся на чотири копійки - до 45,78 гривень . Купують готівкову валюту за 45,15 гривень.

Сьогодні на міжбанку курс перебуває на рівні 41,19-41,21 грн/долар (купівля-продаж). На таких позначках завершилися вчорашні торги.

Офіційний курс

Національний банк України під кінець тижня два дні поспіль підвищує курс долара. Щодо євро, то єдина європейська валюта майже опустилася до позначки 45 гривень.

Офіційний курс на 11 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2072 гривень за 1 долар (+0,0138 грн).

Курс євро на сьогодні встановлено на позначці 45,0477 гривень за 1 євро (-0,0797 грн).

Курси хочуть визначати по-новому?

На сьогодні офіційний курс гривні до долара визначається на основі серії угод на міжбанку. А курси обміну інших валют - на основі офіційного курсу щодо долара та крос-курсів відповідних іноземних валют. Курси валют публікуються щодня на сайті НБУ не пізніше 15:30 дня розрахунку і набувають чинності наступного робочого дня.

Проте минулого тижня стало відомо про те, що курс гривні планують встановлювати до всіх іноземних валют щодня. В основі підхід до розрахунку нового індикатора - довідкового значення курсу гривні до євро за станом на 12:00. Розрахунок буде проводитись шляхом перемноження довідкового курсу долара та середнього значення котирувань BFIX долар/євро, розрахованого з 10:30 до 12:00.