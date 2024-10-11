Доллар продолжает рост: обменники выставили свежие курсы

На утро 11 октября средний курс продажи доллара в Украине вырос на две копейки - до 41,50 гривен. В покупке средний курс составляет 41 гривну.

Средний курс евро в продаже поднялся на четыре копейки - до 45,78 гривен. Покупают наличную валюту по 45,15 гривен.

Сегодня на межбанке курс находится на уровне 41,19-41,21 грн/доллар (покупка-продажа). На таких значениях завершились вчерашние торги.

Официальный курс

Национальный банк Украины под конец недели два дня подряд повышает курс доллара. Что касается евро, то единая европейская валюта почти опустилась к отметке 45 гривен.

Официальный курс на 11 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2072 гривен за 1 доллар (+0,0138 грн).

Курс евро на сегодня установлен на отметке 45,0477 гривен за 1 евро (-0,0797 грн).

Курс хотят определять по-новому?

На сегодня официальный курс гривны по отношению к доллару определяется на основе серии сделок на межбанке. А курсы обмена других валют - на основе официального курса по доллару и кросс-курсов соответствующих иностранных валют. Курсы валют публикуются ежедневно на сайте НБУ не позднее 15:30 дня расчета и вступают в силу на следующий рабочий день.

Однако на прошлой неделе стало известно о том, курс гривны планируют устанавливать ко всем иностранным валютам ежедневно. В основе подход к расчету нового индикатора - справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12:00. Расчет будет проводиться путем перемножения справочного курса доллара и среднего значения котировок BFIX доллар/евро, рассчитанного с 10:30 до 12:00.