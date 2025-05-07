Долар продовжує зниження: свіжі курси в обмінниках

Станом на ранок 7 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 3 копійки до 41,38 гривень, курс євро впав на 12 копійок до 47,33 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,7 гривень, євро - по 45,25 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,4-41,43 грн/долар (купівля-продаж), що на 13 копійок нижче, ніж 6 травня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар продовжує зниження з 5 травня.

Офіційний курс на 7 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4544 гривень за 1 долар (+0,1492 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,9637 гривень за 1 євро (-0,2231 грн).