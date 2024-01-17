Долар продовжує падіння: обмінні пункти оновили курси

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 17 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 15 копійок до 38,60 гривень, курс євро впав на 30 копійок до 42,25 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,10 грн, євро по 41,50 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,91-37,97 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара. Однак долар, як і раніше, перебуває на рівні кінця грудня минулого року.

Офіційний курс на 17 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,9247 грн за 1 долар (+0,0606 грн). Курс євро становитиме 41,2848 гривень за 1 євро (-0,1915 грн).

Прогнози курсу

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 40,06 грн/долар.

Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.

Фінансові аналітики прогнозують, що курс долара протягом наступних 12 місяців становитиме близько 40 гривень.