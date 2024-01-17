ua en ru
Ср, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар продовжує падіння: обмінні пункти оновили курси

Україна, Середа 17 січня 2024 10:51
UA EN RU
Долар продовжує падіння: обмінні пункти оновили курси Фото: курс долара впав на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 17 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 15 копійок до 38,60 гривень, курс євро впав на 30 копійок до 42,25 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,10 грн, євро по 41,50 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,91-37,97 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара. Однак долар, як і раніше, перебуває на рівні кінця грудня минулого року.

Офіційний курс на 17 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,9247 грн за 1 долар (+0,0606 грн). Курс євро становитиме 41,2848 гривень за 1 євро (-0,1915 грн).

Прогнози курсу

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 40,06 грн/долар.

Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.

Фінансові аналітики прогнозують, що курс долара протягом наступних 12 місяців становитиме близько 40 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Горіли квартири, машини, лікарня. Фото та відео наслідків ударів по Харкову та Одесі
Горіли квартири, машини, лікарня. Фото та відео наслідків ударів по Харкову та Одесі
DAILY
"Коли зійде українське сонце". Як Росія поглинула Чечню та чи є шанс на відплату
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Коли зійде українське сонце". Як Росія поглинула Чечню та чи є шанс на відплату