НБУ підвищує офіційний курс долара другий день поспіль

Національний банк України знову підвищив курс долара. Долар дорожчає другий день поспіль після падіння минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 17 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,9247 грн за 1 долар (+0,0606 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,2848 гривень за 1 євро (-0,1915 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 4 копійки до 37,92-38,95 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 15 копійок до 38,75 грн/долар.

Прогнози курсу

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 40,06 грн/долар.

Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.

Фінансові аналітики прогнозують, що курс долара протягом наступних 12 місяців становитиме близько 40 гривень.