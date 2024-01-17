Доллар продолжает падение: обменные пункты обновили курсы

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 17 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 15 копеек до 38,60 гривен, курс евро упал на 30 копеек до 42,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,10 гривен, евро по 41,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,91-37,97 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Однако доллар по-прежнему находится на уровне конца декабря прошлого года.

Официальный курс на 17 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,9247 гривен за 1 доллар (+0,0606 грн). Курс евро составит 41,2848 гривен за 1 евро (-0,1915 грн).

Прогнозы курса

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 40,06 грн/доллар.

Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.

Финансовые аналитики прогнозируют, что курс доллара в течение следующих 12 месяцев составит около 40 гривен.