Долар продовжує дорожчати: які курси в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Долар дорожчає слідом за підвищенням котирувань на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 21 лютого середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 38,80 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 42,05 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,30 гривні, євро по 41,35 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,60 - 38,64 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 9 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара. Долар відновив історичний максимум.

Офіційний курс на 21 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,4756 грн за 1 долар (+0,1909 грн).

Курс євро становитиме 41,2403 гривень за 1 євро (+0,3484 грн).

Прогноз курсу

Курс долара на міжбанку за останній тиждень зріс приблизно на 1 гривню.

Водночас Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, вважає, що курс навряд чи продовжить швидко зростати. "Ми не очікуємо зростання одразу до 39,00 грн/долар. Швидше за все, будуть періоди зміцнення гривні та зростання у коридорі 38,00-38,75 грн/долар", - сказав він.

За його словами, девальвація можлива, "але чи досягне курс позначки 39 грн/долар - залежить від дій регулятора".