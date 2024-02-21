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Доллар продолжает дорожать: какие курсы в обменных пунктах

Украина, Среда 21 февраля 2024 10:52
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Доллар продолжает дорожать: какие курсы в обменных пунктах Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Доллар дорожает вслед за повышением котировок на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 21 февраля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 38,80 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 42,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,30 гривен, евро по 41,35 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,60 - 38,64 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 9 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Доллар обновил исторический максимум.

Официальный курс на 21 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 38,4756 гривен за 1 доллар (+0,1909 грн).

Курс евро составит 41,2403 гривен за 1 евро (+0,3484 грн).

Прогноз курса

Курс доллара на межбанке за последнюю неделю вырос примерно на 1 гривну.

В то же время, Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, считает, что курс вряд ли продолжит быстро расти. "Мы не ожидаем роста сразу до 39,00 грн/доллар. Скорее всего, будут периоды укрепления гривны и рост в коридоре 38,00-38,75 грн/доллар", - сказал он.

По его словам, девальвация возможна, "но достигнет ли курс отметки в 39 грн/доллар - зависит от действий регулятора".

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