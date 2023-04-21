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Долар продовжує дорожчати: актуальні курси валют в Україні на 21 квітня

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Україна, П'ятниця 21 квітня 2023 11:04
Долар продовжує дорожчати: актуальні курси валют в Україні на 21 квітня Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 квітня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 10 копійок до 38,30 гривень за долар. Курс євро зріс на 20 копійок до 41,85 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 37,70 грн (37,60 – 20 квітня)
  • продаж – 38,30 грн (38,20 – 20 квітня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 41,05 грн (40,85 грн – 20 квітня),
  • продаж – 41,85 грн (41,65 – 20 квітня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,40 грн (8,30 – 20 квітня),
  • продаж – 8,90 грн (8,75 – 20 квітня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 21 квітня становить 40,0664 грн за євро (+0,0987 грн).

Долар продовжує дорожчати: актуальні курси валют в Україні на 21 квітня

Нагадаємо, за даними НБУ, ситуація на валютному ринку України останнім часом покращилася. Це стосується як готівкового, так і безготівкового сегмента.

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