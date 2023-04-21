Долар продовжує дорожчати: актуальні курси валют в Україні на 21 квітня
В обмінних пунктах України сьогодні, 21 квітня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 10 копійок до 38,30 гривень за долар. Курс євро зріс на 20 копійок до 41,85 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 37,70 грн (37,60 – 20 квітня)
- продаж – 38,30 грн (38,20 – 20 квітня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 41,05 грн (40,85 грн – 20 квітня),
- продаж – 41,85 грн (41,65 – 20 квітня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,40 грн (8,30 – 20 квітня),
- продаж – 8,90 грн (8,75 – 20 квітня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 21 квітня становить 40,0664 грн за євро (+0,0987 грн).
Нагадаємо, за даними НБУ, ситуація на валютному ринку України останнім часом покращилася. Це стосується як готівкового, так і безготівкового сегмента.
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