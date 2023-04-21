Доллар продолжает дорожать: актуальные курсы валют в Украине на 21 апреля
В обменных пунктах Украины сегодня, 21 апреля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 10 копеек до 38,30 гривен за доллар. Курс евро вырос на 20 копеек до 41,85 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 37,70 грн (37,60 - 20 апреля)
- продажа - 38,30 грн (38,20 - 20 апреля) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 41,05 грн (40,85 грн - 20 апреля),
- продажа - 41,85 грн (41,65 - 20 апреля) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,40 грн (8,30 - 20 апреля),
- продажа - 8,90 грн (8,75 - 20 апреля) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 21 апреля составляет 40,0664 гривен за евро (+0,0987 гривен).
Напомним, по данным НБУ, ситуация на валютном рынке Украины в последнее время улучшилась. Это касается как наличного, так и безналичного сегмента.
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